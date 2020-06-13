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ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы главы Архангельской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Региональное отделение партии "Единая Россия" в Архангельской области выдвинула врио главы Поморья Александра Цыбульского кандидатом на губернаторские выборы.

Как сообщает пресс-служба партии в субботу, такое решение было ходе конференции регионального отделения "Единой России".

"Мы стоим на пороге серьезных качественных изменений в жизни области, которые коснутся всех сфер. И их должны ощутить люди в каждом городе, в каждом селе, в каждом доме. Для нас главная цель программы - это удержать человеческий ресурс. К сожалению, в последние десятилетия мы наблюдаем отток населения. Это проблема не только Архангельской области, но и многих других, особенно северных, регионов. В то же время это ключевой вопрос, который нам с вами необходимо решить", - цитирует Цыбульского пресс-служба.

По его словам, задача, стоящая перед региональной властью, заключается в том, чтобы вести постоянный диалог с жителями области.

"Только через запрос со стороны людей, живущих в регионе, только на основе их реальных потребностей, мы с вами сможем вернуть им желание здесь жить, работать и растить будущие поколения северян. Это цель нашей работы: нужно слышать людей и, исходя из этого, выстраивать приоритеты", - подчеркнул врио главы региона.

В частности, главными направлениями в развитии области Цыбульский считает развитие традиционных отраслей региональной промышленности, использование эффективных технологий добычи и переработки природных ресурсов, поддержание экологической безопасности, развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, создание эффективной системы занятости, обеспечение доступного жилья и качественных медицинских услуг для граждан.

"Эти направления я вижу приоритетом. Мы должны наполнить их конкретным содержанием на основе мнений граждан. Повторюсь, мы обязаны выстраивать диалог с людьми, ведь именно жители региона должны решать, какой быть Архангельской области", - резюмировал он.

Как сообщалось, региональный парламент назначил выборы главы региона на единый день голосования - 13 сентября.

2 апреля президент РФ принял отставку главы Ненецкого автономного округа Цыбульского и назначил его врио губернатора Архангельской области вместо сложившего полномочия Игоря Орлова.

В конце мая Цыбульский заявил, что, в случае участия в выборах главы региона, будет представлять "Единую Россию". По его словам, он хотел бы задержаться в регионе надолго, однако это решение зависит от жителей области. Цыбульский входит в Генсовет "Единой России".

Архангельская область

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