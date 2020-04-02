Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который подал заявление по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Врио главы региона назначен Александр Цыбульский, который в связи с этим ушел с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.

Орлов сообщил об отставке ранее 2 апреля. Он объяснил, что принял это решение по результатам "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

Одновременно об отставке объявил глава Коми Сергей Гапликов.

В обоих регионах ранее проходили акции протеста против обустройстве мусорного полигона в районе станции Шиес, куда планируют свозить брикетированный мусор из Москвы.