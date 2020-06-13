Латынина извинилась за "фейковое" письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Журналистка и писательница Юлия Латынина признала, что зачитанное ею в эфире "Эхо Москвы" письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске Республики Татарстан, из-за которого началась проверка Следственного комитета, оказалось фейком и принесла извинения.

"Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного "фейкодела"", - сказала Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу. Она добавила, что принесла бы извинения и раньше, если бы Минздрав республики связался с ней напрямую, а не ограничился официальным опровержением оглашенных ею в апреле выдержек из письма.

По ее словам, "действия этого человека (автора письма - ИФ) целиком подпадают под статью, принятую государством о злонамеренных фейках". "И это тот исключительный случай, когда он заслуживает быть посаженным. И надеюсь, что правительство Татарстана тоже будет заинтересовано в том, чтобы его найти", - добавила журналистка, выразив надежду, что Следственному комитету удастся его найти.

Из-за серии нападений в 2017 году она "вынуждена соблюдать карантин по адресу, который находится не в России". "И я хочу посмотреть, когда найдут этого человека, заинтересуется ли им Следственный комитет", - сказала Латынина, отметив, что в действиях людей, обливших её в 2017 году фекалиями, следствие не нашло состава преступления.

Журналистка рассказала, что письмо было подписано именем Зайнаб Мухаметшина, которая якобы является врачом одной из больниц Нижнекамска в Татарстане, но со временем выяснилось, что "всё это был фейк" и "судя по всему, это вообще не женщина, а мужчина", который, по мнению Латыниной, пытался найти компрометирующую информацию на организацию "Альянс врачей". Впоследствии этот человек "под ником "Как бы Влад" опубликовал всё в своём твиттере".

Тем не менее, она намерена продолжить внимательно следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в Татарстане, так как "оттуда приходит много настоящих писем".

10 июня стало известно, что следствие проводит проверку о возможном распространении ложной информации в эфире "Эхо Москвы" Латыниной, которая почти три года живет за границей, в связи с чем попросило радиостанцию обеспечить её явку в отдел для дачи объяснений.

Согласно опубликованному на сайте "Новой газеты" письму, Пресненский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Центральному административному округу столичного главка СКР начал проверку в связи с распространением Латыниной "ложной информации об обстоятельствах, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции". Поводом для проведения поверки стал эфир программы "Код доступа" от 11 апреля, в котором журналистка зачитала обращение медиков, как сказано в письме, "пересланное ей лидером организации "Альянс врачей" Анастасией Васильевой". "Юлия Латынина использует этот пример как подтверждение того, что власти регионов, в том числе Татарстана, умалчивают информацию о реальном масштабе заболевания и не готовы к борьбе с инфекцией", - пишет следователь. В письме, зачитанном Латыниной, в частности, говорится о ситуации в Нижнекамске. На следующий день после эфира пресс-служба президента Татарстана опровергла эту информацию. Помимо обеспечения явки Латыниной в письме следователь просит предоставить информацию о том, "по какому адресу она соблюдала режим самоизоляции на период ограничительных мер".

Адвокат Латыниной Марина Андреева сообщила тогда "Интерфаксу", что с ней никто из следователей пока не связывался.

В августе 2016 года двое неизвестных напали на журналистку в центре Москвы, вылив на нее фекалии. В середине июля 2017 года неизвестные облили пахучей жидкостью и дом Латыниной в подмосковном поселке Переделкино. А в начале сентября того же года сгорел её автомобиль, который ранее неизвестные облили веществом с сильным запахом. По мнению журналистки, это мог быть поджог - и его могли совершить те же люди, которые ранее опрыскали ее дом и автомобиль. После этого она с родителями уехали из России.