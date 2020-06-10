СКР заинтересовался высказываниями журналистки Латыниной о ситуации с COVID-19

Журналист Юлия Латынина Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку о возможном распространении ложной информации о коронавирусе в эфире "Эхо Москвы" журналисткой и писательницей Юлией Латыниной, которая почти три года живет за границей, в связи с чем попросило радиостанцию обеспечить ее явку в СКР для дачи объяснений.

"Нам пришло это обращение, и мы им ответили, что Юлия Латынина не является нашим сотрудником, поэтому передать ее персональные данные я не могу, а вместо этого по согласованию с ней отправил им телефон адвоката, которая предоставлена работодателем Юлии - "Новой газетой", - сказал "Интерфаксу" главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Он напомнил, что в 2017 году Латынина была вынуждена вместе с родителями покинуть Россию после череды нападений. "И Следственный комитет это хорошо знает, потому что он до сих пор толком не расследовал ни одного из них. Чтобы явиться, эти дела должны быть расследованы, это их ответственность", - считает главный редактор "Эха".

Как сообщила "Интерфаксу" адвокат Латиныной Марина Андреева, с ней до сих пор так никто из следствия и не связался. "Прежде чем говорить что-то по существу и предполагать, может ли Юлия куда-то явиться, мне бы как ее адвокату хотелось выяснить, какие конкретно сведения, что именно из того, что она сказала, является ложным. Пока же мне никто из следователей так и не позвонил. Обо всей этой истории мы узнали из письма "Эхо Москвы", - сказала она.

Согласно опубликованному на сайте "Новой газеты" письму, Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО столичного главка СКР начал проверку в связи с распространением Латыниной "ложной информации об обстоятельствах, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".

Поводом для проведения поверки стал эфир программы "Код доступа" от 11 апреля, в котором Латынина зачитала обращение медиков, как сказано в письме, "пересланное ей лидером организации "Альянс врачей" Анастасией Васильевой".

"Юлия Латынина использует этот пример как подтверждение того, что власти регионов, в том числе Татарстана, умалчивают информацию о реальном масштабе заболевания и не готовы к борьбе с инфекцией", - пишет следователь. В письме, озвученном Латыниной, в частности, говорится о ситуации в Нижнекамске.

На следующий день после эфира пресс-служба президента Татарстана опровергла эту информацию. Кроме обеспечения явки Латыниной, в письме следователь просит предоставить информацию о том, "по какому адресу она соблюдала режим самоизоляции на период ограничительных мер".

В августе 2016 года двое неизвестных напали на журналистку в центре Москвы, вылив на нее фекалии. В середине июля 2017 года неизвестные облили пахучей жидкостью дом Латыниной в подмосковном поселке Переделкино. А в начале сентября того же года сгорел ее автомобиль, который ранее неизвестные облили веществом с сильным запахом. По мнению Латыниной, это мог быть поджог и его могли совершить те же люди, которые ранее опрыскали ее дом и автомобиль. После этого журналистка с родителями уехали из России.