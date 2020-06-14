Роспотребнадзор переложил ответственность за "семейный статус" постояльцев на гостиницы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Гостиницы имеют право решать, в какие номера заселять постояльцев, рекомендации о заселении каждого в одноместные или семейные номера не являются обязательными, поясняют в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал "размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного". "То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте", - говорилось сообщении.

"Мера является рекомендательной и доказывание семейного статуса не относится к компетенции Роспотребнадзора. Принятие решения о предоставлении номеров и их заполнении полностью входит в сферу ответственности руководства гостиницы", - говорится в заявлении ведомства в воскресенье.

В свою очередь в Ростуризме сообщили, что туристы, которые приехали на отдых вместе, не должны будут при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке.

Ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в России туристическая отрасль начнет работать на межрегиональном уровне с июля. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, а также их перевозкой.