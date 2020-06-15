Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

Выявлены 8 246 случаев новых случаев заболевания

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 246 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост в понедельник стал самым низким с 1 мая (тогда, полтора месяца назад, в стране было зафиксировано 7933 случая, и на следующий день показатель резко вырос до 9,6 тыс.). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре 8,4 - 9 тыс. Темп прироста в РФ в понедельник опустился до 1,56%.

У 34,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 143 пациента, всего летальных исходов - 7 091. Выздоровели еще 4 489 человек, всего вылечившихся уже 284 539. Общее количество активных случаев заболевания в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 245 580.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в понедельник продолжил расти и составил 0,97 (накануне - 0,91; еще ранее 0,78 и 0,76). В России коэффициент равняется 1,0 (накануне 1,01).

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. На первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, - США (2,09 млн, +19,5 тыс. за сутки), на втором - Бразилия (867,6 тыс., + 17,1 тыс.). За Россией следуют Индия (320,9 тыс., + 11,9 тыс.) и Великобритания (296,4 тыс., +1,5 тыс.).

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 1 359 новых случаев COVID-19 за сутки, 53 смерти и 1 549 выздоровевших.

Еще 689 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Московской области, 252 - в Санкт-Петербурге, 233 - в Свердловской области, 220 - в Воронежской области, 209 - в Нижегородской области, 184 - в Ханты-Мансийском АО, 169 - в Челябинской области, 161 - в Красноярском крае, 160 - в Ростовской области

Кроме того, 146 случаев выявлены в Ульяновской области, 128 - в Саратовской области, 127 - в Иркутской области, 122 - в Орловской области, 109 - в Новосибирской области, 107 - в Архангельской области, по 106 - в Волгоградской и Самарской областях. В других регионах прирост не превышает ста случаев.