В Омске полностью восстановили подачу газа после аварии на газопроводе
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Прерванное из-за удара молнии газоснабжение в Омске полностью восстановлено, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
"14 июня в 19:00 (по Москве) газоснабжение всех потребителей восстановлено", – говорится в сообщении.
Возгорание в Омске на распределительном стальном газопроводе высокого давления произошло 12 июня. Причиной возгорания стала утечка газа в результате удара молнии. Без газоснабжения оставались 66 213 абонентов и 36 коммунально-бытовых потребителей.