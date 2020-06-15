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В Омске полностью восстановили подачу газа после аварии на газопроводе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Прерванное из-за удара молнии газоснабжение в Омске полностью восстановлено, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"14 июня в 19:00 (по Москве) газоснабжение всех потребителей восстановлено", – говорится в сообщении.

Возгорание в Омске на распределительном стальном газопроводе высокого давления произошло 12 июня. Причиной возгорания стала утечка газа в результате удара молнии. Без газоснабжения оставались 66 213 абонентов и 36 коммунально-бытовых потребителей.

Омск

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