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В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на распределительном газопроводе в Кировском районе Омска произошло во время грозы днем в пятницу, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

"Предварительная причина: удар молнии в задвижку газопровода", - говорится в справке центра.

Как уточняется, происшествие имело место на пересечении омских улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной.

Стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 300 мм принадлежит и обслуживается АО "Омскгоргаз".

Минэнерго сообщает, что поврежденный участок газопровода перекрыт, возгорание локализовано.

По его данным, без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов). Информация о пострадавших не поступала.

Омск Минэнерго

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