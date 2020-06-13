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В Омске отремонтировали газопровод после повреждения молнией

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы завершены на участке газопровода в Кировском районе Омска, где накануне произошел пожар и без газа остались тысячи потребителей, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

По его данным, работы закончились в субботу в 12:00 по Москве. В 12:30 начат пуск газа потребителям, отметили в центре.

В минувшую пятницу, предположительно, из-за удара молнии при грозе произошло возгорание на распределительном стальном газопроводе высокого давления второй категории диаметром 300 мм, на задвижке произошла утечка газа. В 20:00 по Москве прекратилось выгорание газа в системе.

Пострадавших в результате инцидента не было.

Газопровод был поврежден и перекрыт. Без газоснабжения оставались 66 213 абонентов.

Омск Минэнерго

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