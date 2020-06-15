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В Петербурге задержали 9 человек после рукопашных боев на самодельном плоту

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга выявила в акватории Невы нарушителей запрета на проведение массовых мероприятий, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД; в результате полицейские задержали девять человек.

Накануне, 14 июня, на территории Галерной гавани в Шкиперском протоке был установлен большой самодельный плот, на котором инсценировали рукопашный бой. На кадрах, распространенных пресс-службой, видно, что в мероприятии принимали участие несколько десятков человек.

По данным источника "Интерфакса", мероприятие было организовано путем рассылки приглашений на ютьюбе.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили в отделение девять участников постановки: в отношении организатора составлен протокол по статье 20.2-2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"),

Кроме того, восьмерым "бойцам" вменяют нарушение статьи 8.6.1 КоАП ("Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности"), сообщили в полиции.

Запрет на массовые мероприятия, связанный с эпидемией COVID-19, установлен в Петербурге как минимум до 28 июня. Ограничение не коснется парада Победы.

Петербург МВД

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