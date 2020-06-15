Марш Победы отменили в Пятигорске из-за распространения COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Марш Победы, который был запланирован на 24 июня в Пятигорске (Ставропольский край), отменен из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Пятигорске 24 июня не будет Марша Победы. Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение об отмене самого массового мероприятия в честь 75-летия Победы принято с учетом рекомендации местного Роспотребнадзора.

За последние сутки в городе зарегистрировано восемь случаев заражения COVID-19. За весь период было выявлено 430 зараженных, из них 188 выздоровели. Госпитализированы и находятся на лечении дома 224 человека. Умерли 10 заболевших.

Ранее решение отменить парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне из-за риска дальнейшего распространения COVID-19 приняли власти Челябинска и Якутии.