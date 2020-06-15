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Власти Якутии отказались от проведения парада Победы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Парад Победы не будут проводить в Якутске 24 июня, вместо него пройдут онлайн-мероприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

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"Парада Победы в Якутске не будет. В этот день запланировано открытие памятника якутскому снайперу и онлайн-мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Якутии с 15 июня частично снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, однако режим самоизоляции был продлен до 21 июня.

23 мая президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, приказал начать подготовку к параду Победы, который должен состояться 24 июня.

Якутия

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