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Парад Победы в Симферополе отменили из-за коронавируса

В Крыму парад пройдет только в Керчи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется, в Крыму парад пройдет только в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник, такое решение принято по согласованию с федеральными органами власти.

"Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самая главная наша задача - предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля", - написал Аксенов.

При этом он отметил, что проведение противоэпидемических мероприятий для региона "особенно важно в период курортного сезона".

"Уверен, что по накалу эмоций парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет(...) Мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках", - добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что военные парады на территории Южного военного округа пройдут 24 июня в десяти городах: Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске и Каспийске.

Также стало известно, что решение отказаться от проведения парада Победы 24 июня ранее приняли в нескольких российских городах, в частности, в Тюмени, Пятигорске, Якутске и других населенных пунктах.

Хроника 09 января – 16 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Аксенов Крым Симферополь Коронавирус

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