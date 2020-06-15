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Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору

Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле рекомендуют москвичам посмотреть парад Победы по телевидению, чтобы увидеть все нюансы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих, будь то воздушная или проход военных соединений или прокат военной техники. По телевидению это видно все гораздо более красочно", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Пресс-секретарь пояснил, что по телевидению парад смотреть удобнее. "Огромная команда специалистов, телевизионщиков организуют прямую трансляцию, это фактически шедевр каждый раз", - сказал Песков.

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Он отметил, что каждый желающий не может прийти на Красную площадь, чтобы посмотреть парад. "Мы знаем, что очень много граждан собираются на маршрутах следования военной техники там, где это возможно с точки зрения безопасности", - сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в день проведения парада Победы 24 июня в столице не планируется массовых праздничных мероприятий.

"Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, у нас пока запрещены массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го (июня, День России - ИФ) , и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть", - сказал он.

По словам Собянина, в нынешних условиях рискованно проводить какие-либо гуляния.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Дмитрий Песокв

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