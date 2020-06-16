Архангельские власти решили не отмечать 75-летие Победы 24 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Архангельске и Архангельской области 24 июня не будут проводить мероприятия, посвященные 75-летию Победы, сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.

По его словам, праздник могут перенести на день ВМФ 26 июля, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

Ранее в Северо-Западном федеральном округе от праздничных мероприятий 24 июня отказались власти Коми и Вологодской области.

Также 16 июня стало известно, что юбилейные мероприятия 24 июня отменят в Тюмени и Иркутске, Твери и Ржеве. Глава Крыма Сергей Аксенов в течение нескольких часов успел объявить об отмене парада 24 июня в Симферополе и изменить это решение. Он сказал, что после консультаций с Роспотребнадзором все же было принято решение парад провести.