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Архангельские власти решили не отмечать 75-летие Победы 24 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Архангельске и Архангельской области 24 июня не будут проводить мероприятия, посвященные 75-летию Победы, сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.

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По его словам, праздник могут перенести на день ВМФ 26 июля, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

Ранее в Северо-Западном федеральном округе от праздничных мероприятий 24 июня отказались власти Коми и Вологодской области.

Также 16 июня стало известно, что юбилейные мероприятия 24 июня отменят в Тюмени и Иркутске, Твери и Ржеве. Глава Крыма Сергей Аксенов в течение нескольких часов успел объявить об отмене парада 24 июня в Симферополе и изменить это решение. Он сказал, что после консультаций с Роспотребнадзором все же было принято решение парад провести.

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