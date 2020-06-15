Президент ФЕОР заявил о высоком уровне скрытого антисемитизма в России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что озабочен уровнем латентного антисемитизма в стране. Он сослался на данные доклада Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

Он отметил, что проблема антисемитизма была второстепенной темой доклада, однако и "по этим данным можно понять", что в России и на Украине "достаточно высок уровень латентного антисемитизма". Также в обеих странах, по статистике, примерно сопоставим процент людей, которые готовы декларировать свой антисемитизм при опросах общественного мнения, отметил раввин.

Он выразил недоумение тем, почему авторы доклада использовали для России данные 2017 года, и сообщил, что в 2017-2019 годах в России наблюдался небольшой прирост числа тех, кто открыто позиционировал себя как антисемит (до 15-17% респондентов).

При этом из приводимых цифр становится ясно, что евреи явно не являются "врагом №1" для России и Украины, считает Борода, хотя и приводится достаточно исчерпывающий перечень актов антисемитского вандализма. "Нападений или убийств на почве антисемитизма, слава Богу, не фиксировалось", - сказал раввин.