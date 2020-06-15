Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Президент ФЕОР заявил о высоком уровне скрытого антисемитизма в России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что озабочен уровнем латентного антисемитизма в стране. Он сослался на данные доклада Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

Он отметил, что проблема антисемитизма была второстепенной темой доклада, однако и "по этим данным можно понять", что в России и на Украине "достаточно высок уровень латентного антисемитизма". Также в обеих странах, по статистике, примерно сопоставим процент людей, которые готовы декларировать свой антисемитизм при опросах общественного мнения, отметил раввин.

Он выразил недоумение тем, почему авторы доклада использовали для России данные 2017 года, и сообщил, что в 2017-2019 годах в России наблюдался небольшой прирост числа тех, кто открыто позиционировал себя как антисемит (до 15-17% респондентов).

При этом из приводимых цифр становится ясно, что евреи явно не являются "врагом №1" для России и Украины, считает Борода, хотя и приводится достаточно исчерпывающий перечень актов антисемитского вандализма. "Нападений или убийств на почве антисемитизма, слава Богу, не фиксировалось", - сказал раввин.

ФЕОР Александр Борода Госдепартамент Украина

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Из "Ведомостей" решили уйти все заместители главного редактора

В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве

В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"
Нападения в школах

Подросток, готовивший нападение на школу в Волгограде, учился дома с 2019 года

Рязанская епархия запустила проект по разоблачению неоязычества

Изменение Конституции

Общественная палата Москвы получила 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию

Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору

Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору

В Лужском ПНИ в Ленобласти выявили очаг коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');