Российские евреи раскритиковали современные способы борьбы с антисемитизмом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В связи с нападением на синагогу в немецком городе Галле Федерация еврейских общин России (ФЕОР) призвала расширить круг методов противодействия экстремистским проявлениям.

"Еврейские общины усиливают охрану синагог, государство выделяет дополнительные патрули, но таким образом мы не избавляемся от болезни, а лишь устраняем симптомы", - говорится в заявлении президента ФЕОР Александра Бороды, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Еврейский лидер отметил, что синагога в Галле была атакована в самый святой для иудеев день, когда они молятся о прощении и мире на всей земле. В то же время он указал на то, что сегодня снова есть острая проблема антисемитизма и что это не первое за последнее время проявление экстремизма, приведшее к человеческим потерям.

По мнению Бороды, борьба с ксенофобией возможна лишь при комплексном подходе, включающем не только общие просветительские акции о толерантности, воспитание детей на основе доброты и принятия друг друга, повторение уроков истории, но и конкретные действия государственных и социальных структур, такие как выявление и устранение агрессивно настроенных людей, запрет на экстремистские высказывания в соцсетях и публичных пространствах, контроль продажи опасных для жизни предметов.

"На каждом из нас также лежит ответственность. Мы в силах влиять на свой ближний круг: воспитывать в себе и в своих детях любовь и уважение к представителям разных культур и религий. Мы не должны позволить произошедшему запугать нас и разобщить, но, наоборот, мы можем показать наше общее желание жить в мире и согласии, не боясь и не стесняясь своих традиций и веры", - убежден раввин.

9 октября в немецком городе Галле мужчина застрелил двух человек у синагоги. Позднее полиция сообщила о задержании стрелка. Позднее стало известно, что нападение совершил 27-летний неонацист Штефан Баллиет, у него в машине нашли четыре килограмма взрывчатки в нескольких взрывных устройствах.