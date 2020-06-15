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Правительство РФ предложит меры поддержки для перезапуска бизнеса с учетом санэпидтребований

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство России прорабатывает новые меры финансовой поддержки для перезапуска бизнеса с учетом выдвигаемых сейчас санэпидтребований, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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"Мы сейчас работаем над национальным планом восстановления экономики, встречаемся с отраслевыми бизнес-объединениями. Бизнес поднимает такой вопрос, как возобновление деятельности и приспособление к тем новым санэпидтребованиям, которые сейчас в этот переходный период существуют, и соответственно просят разработать некий механизм дополнительной финансовой поддержки на какое-то дооборудование дополнительное, такие небольшие мероприятия", - сказал Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном вопросам поддержки экономики и соцсферы.

"Сейчас на уровне правительства такие меры прорабатываем, и они вам будут доложены", - добавил министр.

Максим Решетников

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