Правительство РФ предложит меры поддержки для перезапуска бизнеса с учетом санэпидтребований

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство России прорабатывает новые меры финансовой поддержки для перезапуска бизнеса с учетом выдвигаемых сейчас санэпидтребований, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы сейчас работаем над национальным планом восстановления экономики, встречаемся с отраслевыми бизнес-объединениями. Бизнес поднимает такой вопрос, как возобновление деятельности и приспособление к тем новым санэпидтребованиям, которые сейчас в этот переходный период существуют, и соответственно просят разработать некий механизм дополнительной финансовой поддержки на какое-то дооборудование дополнительное, такие небольшие мероприятия", - сказал Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном вопросам поддержки экономики и соцсферы.

"Сейчас на уровне правительства такие меры прорабатываем, и они вам будут доложены", - добавил министр.