Порядка 80% предприятий возобновили работу в Подмосковье

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Московской области возобновили деятельность свыше 290 тысяч предприятий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Это составляет 80% от общего числа предприятий в Подмосковье, сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя ведомства Наталью Егорову. В пресс-службе уточнили, что основная часть, порядка 95% из них - микропредприятия. Также к работе вернулись свыше 1,4 тыс. крупных промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что производственные предприятия вновь заработали в Подмосковье с 18 мая. Также в регионе возобновлена деятельность компаний, осуществляющих строительство и оптовую торговлю, продающих в розницу автозапчасти; заработали автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

С 3 июня в Подмосковье сняты ограничения с работы салонов красоты, СПА и массажных салонов, саун и соляриев. С 1 июня смогли возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, химчистки. Также могут начать работать библиотеки и кинотеатры на открытых площадках. Кроме того, в регионе открылись торговые центры.