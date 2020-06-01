Воробьев подписал указ о снятии ограничений на работу салонов красоты, СПА и соляриев в Подмосковье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому снимается ограничение с работы салонов красоты, массажных и СПА-салонов, а также соляриев.

"Ограничения, установленные настоящим пунктом (о приостановлении работы организаций с 28 марта по 14 июня - ИФ), не распространяются на (...) салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки)", - говорится в документе.

Также снимаются ограничения с организаций, оказывающих предоставление услуг бань и душевых при соблюдении следующих условий - общая площадь помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 400 квадратных метров (включительно).

Ранее Воробьев заявил, что салоны красоты в области смогут начать работу со среды, 3 июня.

В Московской области уже возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки, открыты для прогулок также городские парки.

С 1 июня смогли возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, химчистки.

Также могут начать работать библиотеки и кинотеатры на открытых площадках.

Начиная с 25 мая в Подмосковье возобновили работу офисы продаж квартир, автомобилей, также снова стали доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был ужесточен масочный режим, введен штраф за появление без маски в общественных местах.

В Подмосковье, начиная с 23 мая, был отменен пропускной режим.