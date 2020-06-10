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Торговые центры в Подмосковье откроют перед предстоящими выходными

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье торговые центры возобновят работу перед предстоящими выходными, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды, мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он уточнил, что перед снятием очередных ограничений проводятся консультации с главным санитарным врачом, оценивается индекс репродукции вируса.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье уже сняли ограничения с работы салонов красоты, массажных и СПА-салонов, а также соляриев. Сняли также ограничения с организаций, оказывающих предоставление услуг бань и душевых при соблюдении следующих условий - общая площадь помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 400 квадратных метров (включительно).

В Московской области уже возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, продающие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки, открыты для прогулок также городские парки.

С 1 июня смогли возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, химчистки. Также могут начать работать библиотеки и кинотеатры на открытых площадках.

В Подмосковье возобновили работу офисы продаж квартир, автомобилей, также снова стали доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней. Пропускной режим в регионе был отменен 23 мая.

Хроника 09 января – 10 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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