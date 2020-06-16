Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В России на фоне падения доходов граждан из-за ограничений по коронавирусу вырос спрос на продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG) низкого ценового сегмента, кроме того, россияне чаще, чем до пандемии, стали приобретать товары со скидками, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen.

Как отмечает издание, повышенный спрос наблюдается почти в половине категорий продуктов и FMCG. По информации Nielsen, доля продаж таких товаров в низком ценовом сегменте выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7% в мае. Продажи товаров в премиальном ценовом сегменте, напротив, упали с 35,8% в среднем по году до 34,4% в мае, пишет "Ъ".

Такая тенденция, по словам аналитиков, коснулась мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий и других продуктов. Так, если в среднем в год доля продаж дешевых макаронных изделий составляла 18,7%, то в период с 27 апреля по 24 мая эта доля увеличилась до 22,8%. Доля продаж дешевого майонеза выросла с 7,3% в среднем по году до 9,5% в мае, шоколадных конфет на развес в низком ценовом сегменте - с 14% до 15,7%, выяснили эксперты Nielsen.

Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев сообщил, что компания опросила потребителей в РФ и выяснила, что 24% респондентов заявили о влиянии пандемии коронавируса на их доходы. Это, по словам Локтева, будет сказываться на динамике продаж FMCG в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Ряд ритейлеров, в частности, Auchan и "Магнит", подтверждают рост спроса среди своих клиентов на товары среднего и низкого ценовых сегментов. Локтев также обращает внимание, что увеличение продаж дешевых товаров - не единственное свидетельство того, что россияне начали экономить на покупках. Еще один сигнал - это рост спроса на товары со скидками. По оценкам аналитиков Nielsen, 30% покупателей в России стали чаще, чем до пандемии, искать в магазинах товары по сниженным ценам.