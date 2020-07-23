Unilever сообщил о росте спроса на чай и мороженое в условиях пандемии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В связи с карантинными мерами концерн Unilever зафиксировал в I полугодии рост продаж продуктов питания для домашнего потребления, особенно мороженого и чая, снижение спроса на товары для персонального ухода, но двузначный рост потребления средств личной и домашней гигиены.

"Учитывая, что люди стали проводить больше времени в своих домах, мы зафиксировали рост домашнего потребления продуктов питания, мороженого и чая, - говорится в отчете компании. - Эффективность надлежащей санитарно-гигиенической практики против распространения COVID-19 повысила спрос на предметы личной и домашней гигиены, которые показали двузначные темпы роста".

Полугодовая чистая прибыль компании составила 3,28 млрд евро против 3,01 млрд евро в январе-июнеа аналогичный период годом ранее.

Базовая выручка снизилась на 0,1%, поскольку рост продаж на 0,2% в ценовом выражении был нивелирован сокращением на 0,3% в объемном. С учетом позитивного влияния приобретений (1,1%) и негативного воздействия курсовых разниц (2,5%) оборот Unilever сократился на 1,6%, до 25,71 млрд евро.

Выручка на развитых рынках увеличилась на 2,4%, на развивающихся рынках показатель снизился на 1,9%.

В сегменте товаров для красоты и персонального ухода базовая выручка Unilever снизилась на 0,3% (оборот - 10,6 млрд евро). В сегменте продовольственных товаров снижение выручки составило 1,7% (9,8 млрд евро).

В сегменте товаров для дома выручка повысилась на 3,2% (5,3 млрд евро), что объясняется ростом спроса на бытовые чистящие средства.

В апреле Unilever отмечала, что распространение COVID-19 привело к значительным изменениям операционной среды в сегментах и в странах, где работает компания. Ограничения, которые вводились во многих странах, оказали влияние на потребительский спрос и серьезно повлияли на предложение.Китайский рынок сильно замедлился во время локдауна, который начался в январе, а продажи в Индии затормозились еще до введения строгих ограничений с конца марта. На динамику в Северной Америке и Европе позитивное влияние оказали закупки впрок в марте.

"Во втором квартале модели потребления нормализовались на фоне повышенного спроса на средства гигиены и продукты питания дома", - заявил Unilever.

Британско-нидерландская компания работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой она вышла в 1992 году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. В России Unilever принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге, мороженого - в Омске.

Акции Unilever NV прибавляют в цене 9,1% на торгах в Амстердаме в четверг, с начала этого года их стоимость снизилась на 0,2%.