Сотрудники "Норникеля" стали фигурантами уголовного дела о загрязнении реки Томулах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В отношении неустановленных сотрудников "Норникеля" и АО "Механобринжиниринг" возбуждено уголовное дело по факту сброса неочищенных сточных вод Талнахской обогатительной фабрики в реку Томулах. Об этом сообщили в СКР.

Дело возбуждено по статье 246 Уголовного кодекса (нарушение привил охраны окружающей среды).

По версии следствия, с июня 2017 года по июль 2019 года подозреваемые, ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов с фабрики допустили ряд нарушений. В результате неочищенные стоки попали в реку и в почву в районе рудника "Октябрьский". Росприроднадзор оценил затраты, необходимые для восстановления ущерба экологии, в сумму более 154 млн рублей.

Следствие ищет причастных к преступлению.