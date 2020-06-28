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Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Утечка произошла во время попытки перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру. Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы", - сказал источник.

Утечка остановлена. Производится оценка ущерба окружающей среде.

Это не первая за последнее время серьезная авария на предприятиях Норильска, угрожающая экологии региона.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоёмов.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994. Тогда ликвидация последствий заняла шесть лет.

Норильск Норникель

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