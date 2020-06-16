Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Парад Победы все же состоится в Симферополе 24 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в Симферополе состоится", - приводит во вторник слова Аксенова его пресс-служба.

Глава Крыма подчеркнул, что для соблюдения безопасности и защиты здоровья граждан будет принят комплекс беспрецедентных мер.

Ранее во вторник Аксенов сообщил об отмене запланированного на 24 июня в Симферополе парада Победы. Глава Крыма сказал, что это решение согласовано с федеральными органами власти и связано с особыми условиями на фоне распространения коронавируса, в которых нельзя "допустить выхода ситуации из-под контроля". По информации пресс-службы Южного военного округа, решение об отмене парада принимали местные власти.