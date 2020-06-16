Фура без тормозов столкнулась с пятью легковыми машинами в Челябинской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На горном участке трассы М-5 "Урал" в Челябинской области фура столкнулась с пятью легковыми автомобилями, следовавшими в попутном направлении. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, по предварительным данным погибли два человека и еще семеро пострадали.

ДТП произошло на 1649-м километре трассы, в Катав-Ивановском районе. Водитель фуры заявил, что у него отказали тормоза.

Столкновение случилось на участке трассы, где ремонтируют дорогу через реку Сильга. Движение в районе ДТП перекрыто.