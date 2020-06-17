Возбуждено уголовное дело о крупном ДТП с жертвами в Челябинской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели двух человек в столкновении фуры Shaanxi и пяти легковых машин на трассе М5 "Урал". Об этом сообщила прокуратура региона. По делу задержан водител грузовика.

Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее неосторожности смерть двух человек. По словам полицейских, после ДТП он говорил, что у него отказали тормоза.

Столкновение произошло 16 июня на 1649 км трассы Москва-Челябинск в Катав-Ивановском районе. Пока установлено, что водитель грузовика, предварительно из-за отказа тормозов, столкнулся с ехавшими попутно Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hino. На месте погибли водитель и пассажир Lada Granta. Другим участникам ДТП потребовалась госпитализация.