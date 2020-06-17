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Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в рамках дополнительных мер предосторожности в резиденциях Владимира Путина были установлены дезинфекционные тоннели.

Он уточнил, что установлены они не только в резиденции президента в Ново-Огарево, но и в Кремле.

"В Кремле их даже две штуки установлено", - сказал Песков, пояснив, что установка связана с эпидемиологической обстановкой. Тоннели были размещены " в самый разгар эпидемии".

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Он отметил, что резиденция сейчас является основной рабочей базой президента, поскольку он там проводит много мероприятий, и именно оттуда отправляется в Кремль. Кроме того, в резиденции Путин проводит очные встречи.

"Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы", - сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что посетители в Ново-Огарево должны пройти через специальный тоннель с мелкодисперсной взвесью дезинфицирующей жидкости.

Песков неоднократно сообщал, что все контактирующие с президентом проходят тест на наличие корорнавируса.

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Дмитрий Песков Владимир Путин коронавирус

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