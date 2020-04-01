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Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пандемия коронавируса

"Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают", - сказал Песков журналистам. Вместе с тем, пресс-секретарь признал, что в случае поездки президента в клинику в московской Коммунарке на прошлой неделе правило о тестировании всех собеседников главы государства на коронавирус соблюдено не было.

Накануне, 31 марта, стало известно о том, что главврач в больнице в Коммунарке Денис Проценко, с которым беседовал в больнице Путин, заболел коронавирусом.

"Мы не можем знать, проходил ли тогда Проценко тестирование, потому что он даже не знал, что к нему едет президент", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, пожелав медику скорейшего выздоровления.

"Ему наши общие аплодисменты и надеемся, что он в самое ближайшее время вернется в строй", - добавил Песков.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

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Владимир Путин Дмитрий Песков Денис Проценко Коммунарка Москва

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