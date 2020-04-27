Кремль опроверг слухи о Путине, "укрывшемся в бункере" из-за пандемии COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в настоящее время живет и работает в Ново-Огарево, попасть к президенту без тестирования на коронавирус невозможно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он опроверг слухи о том, что президент якобы где-то "укрылся", в частности, "в каком-то бункере". "Слухов всегда огромное количество и чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в понедельник.

Пресс-секретарь подчеркнул, что все санитарные нормы президентом соблюдаются. "Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью (...) Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, сегодняшняя ситуация требует от главы государства "ежедневной и даже ежечасной вовлеченности в работу всей государственной машины". Как отметил Песков, именно из Ново-Огарево Путин проводит все рабочие мероприятия, в основном, в формате видеоконференций.

Он подчеркнул, что "те, кто попадает (к президенту - ИФ) - люди в той или иной степени проверенные". Песков также подтвердил, что и сам Путин сдает тесты на коронавирус. "Разумеется", - сказал он.

На вопрос, много ли седых волос ему добавила поездка Путина в больницу в Коммунарке в марте (где лечат пациентов с коронавирусом), пресс-секретарь президента признал: "Конечно, мы все за него волновались, но он был в сопровождении очень опытных вирусологов".

"Даже несмотря на то, что главный врач (этой больницы - ИФ) Денис Проценко впоследствии все-таки словил этот коронавирус (слава Богу, он уже поправился и снова на ногах), но в тот момент президент был надежно защищен от инфицирования", - заверил пресс-секретарь Путина.

Пандемия незначительно повлияла на распорядок дня Путина

Песков также рассказал, что распорядок дня главы государства в связи с эпидемией мало изменился - он по-прежнему большую часть времени посвящает работе. "Честно говоря, я не знаю, как президент проводит время за пределами своей работы. Но, повторюсь - карантин или нет, большую часть дня он проводит в рабочем режиме. То, что вы видите по телевизору, это лишь малая часть его повестки", - сказал Песков.

Рабочий день Путина никак не нормирован - ни временем суток, ни днем недели, пояснил пресс-секретарь. Песков добавил, что "президент по-прежнему привержен спортивному образу жизни - занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном режиме".

На вопрос, случается ли российскому лидеру "покопаться на грядках", Песков сказал, что ему неизвестно о таком хобби Путина. Он также усомнился в том, что президент смотрит трансляции матчей белорусского футбола за неимением других спортивных трансляций. "Я не думаю, вряд ли, все-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям", - заметил Песков.

О себе пресс-секретарь президента рассказал, что теперь из-за отсутствия командировок каждый вечер видит семью и детей. "Как говорится, нет худа без добра", - признал он.