В АТОР заявили, что цены на отдых в России остались на уровне прошлого года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россияне стали чаще отдыхать в своем и соседнем регионах, при этом цены остались на уровне прошлого года, заявила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Явно увеличился объем бронирований на ближайшие даты на июль и даже август в свои регионы и соседние. Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, маленьких частных гостиниц. Наибольшая активность вокруг городов-миллионников - Москвы, Петербурга, близлежащих областей, а также мест, где есть значимые водоемы - Волга, Ока и другие", - рассказала она на пресс-конференции в среду.

При этом цены, по словам Ломидзе, остались на уровне прошлого года. "Средняя стоимость отдыха не на черноморских курортах, а на региональных, расположенных вдоль берегов рек и озер, составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, в большинстве случаев без завтрака. Это средняя цена комфортного размещения. Есть турбазы, где стоимость от тысячи рублей на человека и даже меньше", - заметила она.

Ломидзе подчеркнула, что в целом динамика бронирований во внутреннем туризме лучше, чем в прошлом году, - как и ожидал рынок. Она заметила, что предложение по отдыху внутри страны сейчас превышает спрос, который выливается в реальные заказы.

"Количество запросов большое, но реальный спрос ниже предложения, и цены тоже очень привлекательные. Обычно после 15 июля идет первая волна повышения цен, после 1 августа вторая. Но этот сезон нестандартный, и многие эксперты считают, что повышения цен не будет. А некоторые говорят, что как только откроются все объекты размещения, цены даже снизятся, чтобы заманить туристов", - сказала представитель АТОР.