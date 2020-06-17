Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

В АТОР заявили, что цены на отдых в России остались на уровне прошлого года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россияне стали чаще отдыхать в своем и соседнем регионах, при этом цены остались на уровне прошлого года, заявила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Явно увеличился объем бронирований на ближайшие даты на июль и даже август в свои регионы и соседние. Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, маленьких частных гостиниц. Наибольшая активность вокруг городов-миллионников - Москвы, Петербурга, близлежащих областей, а также мест, где есть значимые водоемы - Волга, Ока и другие", - рассказала она на пресс-конференции в среду.

При этом цены, по словам Ломидзе, остались на уровне прошлого года. "Средняя стоимость отдыха не на черноморских курортах, а на региональных, расположенных вдоль берегов рек и озер, составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, в большинстве случаев без завтрака. Это средняя цена комфортного размещения. Есть турбазы, где стоимость от тысячи рублей на человека и даже меньше", - заметила она.

Ломидзе подчеркнула, что в целом динамика бронирований во внутреннем туризме лучше, чем в прошлом году, - как и ожидал рынок. Она заметила, что предложение по отдыху внутри страны сейчас превышает спрос, который выливается в реальные заказы.

"Количество запросов большое, но реальный спрос ниже предложения, и цены тоже очень привлекательные. Обычно после 15 июля идет первая волна повышения цен, после 1 августа вторая. Но этот сезон нестандартный, и многие эксперты считают, что повышения цен не будет. А некоторые говорят, что как только откроются все объекты размещения, цены даже снизятся, чтобы заманить туристов", - сказала представитель АТОР.

Майя Ломидзе АТОР

Новости

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Около 10% работников в РФ остались на удаленке после снятия ограничений по COVID-19

Прокурор попросил для фигуранта дела "Сети" Филинкова девять лет колонии

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки
Пандемия коронавируса

Первую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июня

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

SPO "Детского мира" прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');