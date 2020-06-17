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Омбудсмен Петербурга попросил Беглова проверить жалобы бюджетников на принуждение голосовать

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил губернатора Александра Беглова дать оценку фактам принуждения бюджетников участвовать в голосовании по Конституции. Сам он заявил через пресс-службу, что такое административное давление неконституционно, незаконно и аморально.

Изменение Конституции

Омбудсмен сослался на публикации о конкретных примерах принуждения в "Фонтанке.ру", "Новой газете", "ЗакС.ру", в соцсетях, в заявлениях депутатов регионального ЗакСобрания. По его словам, "в публичном пространстве есть целый перечень учреждений, сотрудники которых сообщили, что руководство требует от них проголосовать досрочно, "прикрепившись" к определенным избирательным участкам".

Шишлов указал, что такое давление противоречит 29-й статье Конституции, по которой "никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них", а также положению в законе о поправке в Конституции, которое запрещает принуждать граждан к участию или неучастию в общероссийском голосовании. Требование, чтобы работники участвовали в голосовании досрочно, в том числе в рабочее время, нарушает Трудовой кодекс, добавил он.

Также омбудсмен усмотрел в действиях должностных лиц нарушение статьи 141 УК о воспрепятствовании волеизъявлению избирателя.

По его словам, такие действия, "осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций, дискредитируют общероссийское голосование, дополнительно подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, усиливают недоверие граждан к демократическим институтам".

Хроника 15 января – 17 июня 2020 годаИзменение Конституции
Александр Шишлов Александр Беглов Петербург Конституция Фонтанка.ру ЗакСобрание

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