Мосгоризбирком попросил МВД проверить публикации о создании ложных аккаунтов пенсионеров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком попросил столичное управление МВД немедленно проверить информацию телеканала "Дождь" о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщил "Интерфаксу" зампред комиссии Дмитрий Реут.

"Мы обратились с таким представлением, немедленно проверить, пресечь, если подтвердится эта деятельность, и принять меры реагирования, проинформировать нас, - сказал он. - Мы написали немедленно, дальше зависит от полиции".

В свою очередь зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что в случае подтверждения этой информации МГИК просит немедленно пресечь и выявить виновных.

Венедиктов перед этим сообщил в комиссию о возможной краже персональных данных, о которой узнал из сюжета "Дождя".

"И МГИК совершенно справедливо обратился в ГУ МВД, потому что, если это так, то это уголовка чистой воды, это кража персональных данных", - отметил он.

По словам Венедиктова, в департаменте информационных технологий Москвы ему сообщили , что еще в начале июня было принято решение, что избиратели, персональные кабинеты которых были созданы на mos.ru после 5 июня, не смогут голосовать электронно по поправкам.

"Дождь" сообщил, что организаторы раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации на голосование по поправкам в Конституцию прислали корреспонденту канала базу данных для создания аккаунтов на mos.ru, в которой находятся персональные данные десятков московских пенсионеров.

"Схема следующая - человек получает сим-карты (корреспондент "Дождя", вступивший в соответствующий чат, получил 25), после чего ему присылают базу персональных данных для регистрации на mos.ru. Это несколько таблиц в Excel, часть из них составлены по индексу, а часть - по органу, выдавшему паспорт. Большинство людей в таблицах - пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы", - говорится в материале.

После активации сим-карты нужно завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из таблиц, в которых указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другие данные.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию возможно в Москве и Нижегородской области. Электронное и обычное голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.