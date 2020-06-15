ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Центризбирком РФ на сегодняшний день поступило 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

В сообщении пресс-службы уточняется, что из Москвы получены восемь обращений, из Санкт-Петербурга - девять. В 13 обращениях содержатся конкретные указания на работодателей, допустивших, по мнению заявителей, нарушения.

Из Москвы поступили жалобы на принуждение в Москомспорте, ГУП "Московский метрополитен", школах № 1206 и № 1358, ГКУ Москвы "Пожарно-спасательный центр", компании "ПИК-Комфорт". В Петербурге жалуются на принуждение в администрации и медучреждениях Кировского района, администрации Курортного района, жилищном комитете и комитете по культуре.

Все обращения, содержащие конкретные сведения о противоправных действиях должностных лиц учреждений и организаций, направлены ЦИКом для рассмотрения и принятия необходимых мер реагирования мэру Москвы Сергею Собянину, прокурору Москвы Дмитрию Попову, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, а также в избирательные комиссии соответствующих субъектов Российской Федерации.

Рассмотрение указанных обращений находится на особом контроле в ЦИК, подчеркнули в комиссии.

11 июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия пока не нашла подтверждений сообщениям о принуждении к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. При этом Памфилова сообщила, что она против анонимности для тех граждан, которые пожалуются на случаи принуждения.

"Анонимность анонимности рознь. Если человек сочиняет, а потом говорит ах, я боюсь... анонимность имеет место только если представленные факты можно доказать безусловно. Если он говорит, я знаю, но меня не называйте, грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай - да, мне звонил мой начальник", - подчеркнула она.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что работников бюджетных предприятий якобы обязывают предоставлять логины и пароли к сайту госуслуг, авторизация через который необходима для участия в электронном голосовании.

Электронное голосование пройдет только в Москве и Нижегородской области.