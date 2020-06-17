Замглавы горного района избит в драке в Дагестане

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело после драки с участием заместителя главы Цунтинского района Дагестана, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"Накануне днем 37-летний заместитель главы района и его родственник - директор одной из местных школ - подрались с четырьмя местными жителями в результате конфликта на почве ранее сложившихся неприязненных отношений", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, чиновник и его родственник госпитализированы. Возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) .