В Дагестане в отделы МВД доставили около 90 граждан Азербайджана за участие в беспорядках

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Республике Дагестан Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Дагестана доставили в отделы МВД десятки граждан Азербайджана, которые участвовали в беспорядках у палаточного лагеря на границе российской республики, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"Примерно 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции, но они не задержаны", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников правоохранительных органов получили травмы из-за беспорядков, устроенных иностранцами, которых разместили в палаточном лагере и пункте временного размещения (ПВР) в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом. Темирбеков также сообщал, что в результате инцидента было повреждено пять служебных автомобилей.

Накануне, 15 июня, граждане Азербайджана в количестве около 400 человек покинули палаточный лагерь и ПВР близ села Куллар в Дагестане. Выражая недовольство тем, как организован их пропуск на родину, иностранцы вышли на трассу "Кавказ" и перекрыли ее.

На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление. В результате этого несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, получив не опасные для здоровья травмы.

В мае в приграничных районах Дагестана скопились несколько сотен граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. В связи с этим для них был создан пункт временного размещения.