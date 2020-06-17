При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Погибший в результате перестрелки в Назрани (Ингушетия) местный житель Адам Амцедоев не участвовал в внутритейповом конфликте Медовых, а оказался там случайно.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что Адам работал на стройке неподалеку от места перестрелки в Альтиевском округе. "Увидев скопление людей и услышав крики, подошел поближе, чтобы разобраться в ситуации и хоть как-то помочь в разрешении спора. Он пытался разнять участников, но началась перестрелка с применением боевого оружия, и молодой человек получил тяжелое ранение, от которого скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у Адама остались две дочери и сын.

Еще один погибший при перестрелке - сотрудник Росгвардии - также не был участником конфликта и не применял табельное оружие. "Насколько мне известно, он не был участником внутритейпового конфликта Медовых из-за земельного спора, который продолжался на протяжении нескольких дней. В момент инцидента сотрудник Росгвардии находился дома, одна из пуль попала в него. Он получил тяжелую рану, от которой скончался", - сказал источник.

16 июня на основе имущественного спора между родственниками в Назрани произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе, сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пунктам "а " и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

В рамках расследования задержаны несколько человек. Задержан и предполагаемый зачинщик конфликта Савангерей Медов, инициировавший с двоюродным братом земельный спор.

На территории республиканской больницы, куда доставлены пострадавшие, круглосуточно дежурят сотрудники Росгвардии и наряды полиции. Накануне здесь была пресечена драка родственников участников перестрелки.