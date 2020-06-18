Кадыров сделал перестановки в руководстве Чечни

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики Джамбулата Умарова, который ранее возглавлял министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

"Джамбулат Вахидович внес весомый вклад в налаживание и укрепление дружеских, братских и деловых отношений между Чеченской республикой и регионами России, а также со странами зарубежья. Его заслуги отмечены высшей наградой республики - орденом Кадырова", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Также по решению главы Чечни место Умарова в министерстве печати занял директор ЧГТРК "Грозный" и помощник Кадырова Ахмед Дудаев.

"Сегодня глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров объявил о моем назначении на должность министра информации и печати ЧР(...) Для меня новое назначение - это, конечно, большая ответственность, но также и стимул для дальнейшего развития информационной сферы в нашей республике", - написал Дудаев на своей странице во "ВКонтакте".

Джамбулат Умаров возглавлял министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни с 2015 года. Ранее он также занимал различные должности в правительстве республики, а также в региональном парламенте.

Ахмед Дудаев занимает должность директора ЧГТРК "Грозный" с 2007 года, с 2009 является помощником Кадырова.