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Кадыров посоветовал журналисту Габунию извиниться за оскорбления руководства РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал грузинскому журналисту Георгию Габунию попросить прощение за оскорбительные высказывания в адрес российского руководства, при этом опроверг информацию о том, что покушение на журналиста готовилось по его поручению.

"На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают", написал Кадыров вечером в среду в своём телеграм-канале.

"Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", - заявил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что ему "совершенно не интересны басни от обиженных судьбой людей".

"Они неуклюже стараются показать себя в информационном поле, но их все глубже засасывает омут", - добавил он.

Накануне генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия сообщил журналистам, что в Тбилиси несколько дней назад спецслужбами Грузии был задержан гражданин России Васамбек Боков, якобы готовивший покушение на журналиста Георгия Габунию.

"Грузинские спецслужбы не делают никаких комментариев по поводу причин задержания Бокова, однако нам стало известно из достоверных источников, в том числе и из Украины, что готовилось покушение на моего заместителя, тележурналиста Георгия Габунию", - сказал Гварамия.

"Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию", - добавил Гварамия.

В Тбилисском городском суде в минувший понедельник состоялся закрытый судебный процесс по делу гражданина России Бокова. Местные СМИ сообщили, что по приговору суда Боков останется в предварительном заключении до августа, когда состоится очередное судебное заседание.

Позже Служба госбезопасности Грузии подтвердила факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования подготовки заказного убийства.

Георгий Габуния в июле 2019 года, являясь тогда ведущим грузинского телеканала "Рустави-2", в своей передаче выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.

Чечня Георгий Габуния Грузия

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