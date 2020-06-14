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Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Чечня в ближайшее время смягчит карантинные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса, сообщил в воскресенье глава республики Рамзан Кадыров.

"В Чеченской республике действует второй этап снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, при том что более 40 субъектов страны только приступают к первому этапу. Мы решили, что после введения дополнительного коечного фонда, предположительно после 20 июня, рассмотрим возможность послабления мер. А пока надо набраться терпения, беречь себя и родных", - написал Кадыров в своём Telegram.

По его словам, в Чечне "активных случаев заболевания инфекцией - 323. С 29 января выявлено 1464 случая заражения. Из них 1123 человека выздоровели и 18 скончались".

Кадыров отметил, что "принято решение отправить излишки ИСЗ (индивидуальных средств защиты - ИФ) в соседние регионы со сложной эпидемиологической ситуацией".

Чечня Рамзан Кадыров коронаирус

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