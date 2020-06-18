В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.

Все тела обгорели: в Саранске в ДТП с такси погибли 6 человек https://t.co/c4fDsYyqew pic.twitter.com/lO39hEFBii — "Столица С" Саранск (@stolica_s) June 18, 2020

ДТП произошло около 02:00 по московскому времени на улице Ленина в поселке Николаевка.

Пока в полиции установили, что за рулем одной из машин, принадлежавшей службе такси, был мужчина 1983 года рождения. С неим ехали две пассажирки. Предварительно установлена личность одной из них - женщина 1982 года рождения из Рузаевки.

Владелец второго автомобиля зарегистрирован в Пензе. Личности водителя и двух пассажиров устанавливаются. В багажнике этой машины нашли строительные инструменты - газорезку, перфоратор, электрогенератор.

Причины ДТП устанавливаются, в том числе, проверяется, с какой скоростью ехали водители.

Местное издание "Столица С" назвала ДТП самой крупной аварией в Саранске за последние двадцать лет.