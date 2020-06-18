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Песков назвал чушью информацию о сим-картах для ложных аккаунтов на голосовании по Конституции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали чушью сообщения о нелегальной раздаче сим-карт для создания ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию и напомнили об ответственности за распространение "лживой" информации.

"Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "когда мы сейчас говорим о таких важных событиях нашей жизни как борьба с коронавирусом или подготовка к голосованию, здесь нужно особое чувство ответственности и со стороны СМИ".

Пресс-секретаря президента спросили, как в Кремле относятся к ночному визиту полицейских к автору расследования - корреспонденту телеканала "Дождь" Антону Баеву. Песков ответил, что знает об этой истории из сообщений СМИ.

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"Я не могу давать никакую квалифицированную оценку этим действиям. Наверняка, у телеканала есть адвокаты, которые, если что-то их смущает, могут оспорить или опротестовать какие-то действия в соответствии с законом", - добавил он.

Расследование "Дождя"

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что организаторы раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации на голосование по поправкам в Конституцию прислали им базу данных для создания аккаунтов на mos.ru, в которой находятся персональные данные десятков московских пенсионеров. "Схема следующая - человек получает сим-карты (корреспондент "Дождя" получил 25), после чего ему присылают базу персональных данных для регистрации на mos.ru. Это несколько таблиц в Excel, часть из них составлены по индексу, а часть - по органу, выдавшему паспорт. Большинство людей в таблицах - пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы", - говорится в материале.

После активации сим-карты нужно завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из таблиц, в которых указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другая информация.

Изменение Конституции

Вопросы к журналисту

По данным "Дождя", ночью 18 июня полицейские приехали к редакции телеканала и потребовали, чтобы Баев поехал с ними. Это требованием они объяснили его репортажем о голосовании по поправкам в Конституцию. После того, как к редакции приехал юрист "Дождя", сотрудники полиции предложить дать пояснения в машине. "Дождь" отметил, что никакого уголовного дела еще не возбуждено, никакого статуса у Баева нет.

Баев сообщил полиции сведения о людях, которые, по его данным, организуют создание поддельных аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, в рамках доследственной проверки, организованной после обращения в правоохранительные органы зампреда Мосгоризбиркома.

Журналист сказал "Интерфаксу", что "вопросы задавали чисто по материалу: где был, что делал, с кем встречался, как кого звали". "У меня было несколько телефонов и несколько имен. Собственно, всё, что было в материале, я рассказал, ничего меньше, ничего больше", - сказал Баев.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Дмитрий Песков

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