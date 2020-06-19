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Журналист "Дождя" передал МВД материалы расследования о ложных аккаунтах избирателей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент "Дождя" Антон Баев передал сотрудникам центра "Э" все материалы журналистского расследования об организации подложных аккаунтов для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Он сообщил об этом в эфире своего телеканала после опроса в полиции.

Изменение Конституции

"Мы пришли со всеми нашими доказательствами, потому что мы заинтересованы в дальнейшем расследовании всей этой истории, в том числе и следственными органами. (...) Мы все обсудили максимально подробно. Я рассказал им, как я вижу эту историю, как она происходила, о чем говорят наши материалы", - сказал журналист.

По словам Баева, он передал полицейским видео- и аудиозаписи, скриншоты, личные данные пенсионеров, которые попали им в руки от организаторов схемы в ходе журналистского расследования. Они не могли быть им переданы сотрудникам полиции, когда те решили поговорить с ним в три часа ночи 18 июня, пояснил он.

Журналист заверил, что готов и дальше помогать полиции разбираться в ситуации, отметив, что доследственная проверка продолжается.

17 июня Баев в репортаже на "Дожде" рассказал об организованной раздаче сим-карт для регистрации десятков чужих аккаунтов на портале mos.ru для регистрации на голосование по поправкам в Конституцию. Он сам получил для этого персональные данные московских пенсионеров, вступив в соответствующий чат. После активации сим-карты нужно завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из таблиц, в которых указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другие данные.

После выхода репортажа Мосгоризбирком пожаловался в МВД, в полиции начали проверку. В ночь на 18 июня в редакцию "Дождя" пришли полицейские и пытались увезти Баева в отдел для опроса, но затем согласились побеседовать с ним на месте.

Антон Баев Дождь МВД Москва Конституция Мосгоризбирком

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