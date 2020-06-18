В Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков

Некоторые районы города оказались подтоплены

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мощный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург в четверг вечером, в городе за два часа выпало 23,5 мм осадков при расчетной июньской норме 59,6 мм, сообщается на сайте городского Водоканала.

По данным регионального управления по гидрометеорологии, максимальное количество осадков выпало в Ломоносове, Петергофе, Приморском и Фрунзенском районах Петербурга.

Как отмечается, некоторые районы города оказались подтоплены. Так, бригады Водоканала локализуют подтопления в Ломоносове, Петергофе и Кронштадте, а также на севере Петербурга.

Грозовой фронт с ливнями различной интенсивности, штормовым ветром и градом обрушился на город в период с 18:00 до 21:00 мск.

Горожане делятся в соцсетях фотографиями последствий непогоды: на снимках - поваленные деревья, сломанные светофоры и дорожные знаки, "плавающие" автомобили.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, в Ломоносове на побережье Финского залива во время грозы от удара молнии погиб 7-летний ребёнок.