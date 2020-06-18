Молния убила ребенка на берегу Финского залива

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Петродворцовом районе Петербурга во время грозы погиб 7-летний мальчик, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Предварительно, около 20:00 семилетний ребенок получил поражение током вследствие удара молнии. Мальчик погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел в Ломоносове на побережье Финского залива, где ребенок отдыхал с родителями в загородном отеле.

Как сообщалось, вечером, после 19:00, в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра.

Горожане уже делятся в соцсетях фотографиями последствий непогоды: на снимках - поваленные деревья, сломанные светофоры и дорожные знаки, "плавающие" по дорогам автомобили.