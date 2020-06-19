Минобороны опубликовало документы к годовщине начала Великой Отечественной войны

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Новый мультимедийный раздел, посвященный первым дням Великой Отечественной войны, открыт на интернет-портале Минобороны России.

"Посетители сайта военного ведомства смогут ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами - оперативными и разведывательными сводками Генерального штаба Красной Армии, сводками с фронтов, шифрограммами, воспоминаниями участников первых боев и дневниковыми записями", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

На сайте можно увидеть документ с данными Разведывательного управления Генштаба Красной Армии, где отмечается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной Армии, нашим частям удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих обратно за государственную границу Советского Союза: "...Во Львовской области в районе Рава-Русская части 6-й армии, разгромив противника, восстановили положение, отбросив врага за госграницу. В течение 23 июня уничтожено 50 самолётов противника, на одном из участков р. Дунай фашисты силами до двух батальоном форсировали реку, но успешной контратакой советских войск были отброшены на правый берег".

Согласно документам, что командование Красной Армии придавало большое значение всестороннему анализу положения на фронтах, что называется, "из первых рук".

На интернет-портале Минобороны России опубликован отчет об опросе командиров разных степеней, находившихся на излечении после ранений, полученных в первых боях с гитлеровскими войсками. Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы (только) показать силу своего огня", и в целом - "немцы наступают методично и по расписанию". Также участниками боев отмечалось, что "немцы очень бояться штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят".

Из другого архивного документа на сайте можно узнать, что с первых дней войны государство придавало большое значение информационному противоборству. Для того, чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в кадры Красной Армии из запаса были призваны видные писатели Советского Союза: Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и другие.