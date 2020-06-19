Минобороны обнародовало документы о параде Победы на Красной площади в 1945 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На официальном сайте Минобороны России открыт новый раздел "Триумф народа-победителя" с документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

"Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с ранее неизвестными архивными материалами, в деталях описывающими порядок подготовки и проведения поистине исторического события", - сказано в сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс".

Всего для участия в параде планировалось задействовать 32 638 человек пешего и конного состава, подготовить 1 266 единиц техники с 4 207 членами экипажей и 630 самолетов.

"Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст - не старше 30 лет", - сказано в сообщении.

Для участия в параде Победы в столицу прибыли 800 воспитанников суворовских военных училищ. Эти образовательные учреждения появились в 1943 году по приказу Иосифа Сталина. Именно барабанщики-суворовцы 24 июня 1945 года первыми прошли по брусчатке Красной площади.

Несмотря на усилия, предпринятые при подготовке к параду, в ходе репетиций торжественного мероприятия были выявлены и недостатки, в частности, по строевой подготовке участников, которые в срочном порядке устранялись.

"Подъем ноги при движении строевым шагом по высоте недостаточен. Отдельные офицеры при движении сгибают ноги в коленях. У части офицеров при подъеме ноги в движении носки подняты вверх. Взмах руки в движении не у всех однообразен. Вторые и последующие шеренги строя не имели достаточного равнения по фронту", - приводятся примеры в историческом документе.

Особое место в проведении парада Победы заняло прохождение участников парада с трофейными знаменами. Среди отобранных для парада были знамена драгунских, кавалерийских, гусарских, пехотных полков, батальонные и дивизионные знамена. Всего было отобрано 200 штандартов, принадлежавших гитлеровским частям.

После окончания парада Победы на Красной площади всем его участникам и организаторам - маршалам, генералам, офицерам, сержантам и рядовым - приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина была объявлена благодарность.

"Состоявшийся 24 июня с.г. парад Победы войск действующей армии, Военно-Морского Флота и частей Московского гарнизона показал хорошую организованность, слаженность и строевую выучку всех войск, участвовавших в параде", - отмечается в приказе.

25 июня 1945 года советское правительство устроило в Кремле прием в честь состоявшегося накануне в Москве парада Победы.