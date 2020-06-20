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Парковка в день парада Победы и голосования по Конституции в Москве будет бесплатной

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Стоянка в зоне платных парковок в столице в день парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня, и в день голосования по поправкам в Конституцию России, 1 июля, будет бесплатной, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он отметил в своем твиттере, парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Традиционно по воскресеньям в Москве парковка бесплатная, за исключением наиболее загруженных улиц, на которых в дневное время действует максимальный тариф 380 рублей в час. В дни государственных праздников парковка бесплатная на всех без исключения улицах.

Москва Сергей Собянин Парад Победы Конституция

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