Парковка в день парада Победы и голосования по Конституции в Москве будет бесплатной

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Стоянка в зоне платных парковок в столице в день парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня, и в день голосования по поправкам в Конституцию России, 1 июля, будет бесплатной, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он отметил в своем твиттере, парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам. По ссылке - информация об ограничениях движения в день Парада: https://t.co/JLTWDgFbvH — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 20, 2020

Традиционно по воскресеньям в Москве парковка бесплатная, за исключением наиболее загруженных улиц, на которых в дневное время действует максимальный тариф 380 рублей в час. В дни государственных праздников парковка бесплатная на всех без исключения улицах.