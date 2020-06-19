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Эксперты оценили потери непродуктового ритейла в 6 трлн рублей в 2020 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Потери непродовольственной розничной торговли в России по итогам 2020 года достичь 6,08 трлн рублей от прошлогоднего товарооборота, сообщил, ссылаясь на оценки экспертов, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Экономический кризис

По данным Росстата, в 2019 году оборот розничной торговли непродовольственными товарами составил 17,47 трлн рублей (рост на 1,8% по сравнению с 2018 годом). Непродовольственная розница сильно пострадала из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в то время как продуктовые магазины продолжали работать.

По словам Белякова, в апреле падение оборота в непродовольственном ритейле достигало 90%.

"Потери непродовольственных сетей, входящих в АКОРТ, из-за вынужденного простоя с конца марта, оцениваются примерно в 35 млрд рублей в месяц", - сообщил он.

В АКОРТ кроме крупнейших продовольственных ритейлеров (X5 Retail Group, "Магнит", "Лента" и др.) входят также сети "М.Видео", "Эльдорадо", "Снежная королева", "Спортмастер", DNS, Kari и другие.

АКОРТ коронавирус X5 Retail Group Магнит Лента М.Видео Эльдорадо Спортмастер

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