Эксперты оценили потери непродуктового ритейла в 6 трлн рублей в 2020 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Потери непродовольственной розничной торговли в России по итогам 2020 года достичь 6,08 трлн рублей от прошлогоднего товарооборота, сообщил, ссылаясь на оценки экспертов, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

По данным Росстата, в 2019 году оборот розничной торговли непродовольственными товарами составил 17,47 трлн рублей (рост на 1,8% по сравнению с 2018 годом). Непродовольственная розница сильно пострадала из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в то время как продуктовые магазины продолжали работать.

По словам Белякова, в апреле падение оборота в непродовольственном ритейле достигало 90%.

"Потери непродовольственных сетей, входящих в АКОРТ, из-за вынужденного простоя с конца марта, оцениваются примерно в 35 млрд рублей в месяц", - сообщил он.

В АКОРТ кроме крупнейших продовольственных ритейлеров (X5 Retail Group, "Магнит", "Лента" и др.) входят также сети "М.Видео", "Эльдорадо", "Снежная королева", "Спортмастер", DNS, Kari и другие.